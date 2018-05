Англия Моуриньо с изненадващо назначение в щаба си 28 май 2018 | 13:30 - Обновена 0 0 0 0 0 Реновирането на първия отбор на Манчестър Юнайтед от Жозе Моуриньо ще засегне различни аспекти, както на тереана, така и извън него, призна самият той. Напускането на дългогодишния асистент Руи Фария принуди Специалния да търси нови попълнения на различни позиции. Двукратният носител на Шампионската лига бе категоричен, че към този момент няма да назначава нов конкретен номер 2, но мястото ще бъде запазето за Майкъл Карик , когато, вече бившият капитан на “червените дяволи”, вземе необходимите лицензи. Най-неочаквано обаче се очертава почти сигурното назначение на Киърън МакКена. Настоящият наставник на юношите до 18 години е в клуба от 2016-а, когато бе привлечен от Тотнъм , а през тази година спечели шампионата в своята възраст с впечатляващ футбол. Назначението бе потвърдено в голяма степен от брата на МакКена, който говори пред “Ферманаг Хералд”. “Той върви само нагоре последните 5-6 години, но да поеме роля в първия отбор в клуб от ранга на Манчестър Юнайтед е наистина невероятно. Това дойде като шок за всички. Знаехме, колко е добър в това, което прави, но наистина бе неочаквано да е в полезрението на първия тим. Моуриньо е бил в най-големите европейски клубове и можеше да потърси нов треньор във всеки от тях. За Киърън да работи с футболисти от това ниво е наистина невероятно”, потвърди братът на северноирландският треньор. Kieran McKenna looks set for a big promotion at United - having previously turned down Liverpool. Caught up with key figures in his remarkable story to find out why he is such an exciting coach #mufc https://t.co/KOdGPUvhCU — Ciaran Kelly (@MENCKelly) May 22, 2018 32-годишният специалист е юноша на Тотнъм, но получава контузия в дебюта си за първия отбор в контрола, което слага край на професионалната му кариера. Малко след това получава шанс като наставник на тима до 18 години, където впечатлява за два сезон, а през 2016-а е привлечен в Манчестър Юнайтед, чийто фен е от дете. Очаква се в щаба на Моуриньо да бъде привлечен и италианският кондиционен треньор Стефано Рапети от Сампдория , който е част от щаба на Специалния при требъла в Интер 0 0 0 0 0 Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 432

