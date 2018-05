Волейбол Русия загря за България с чиста победа срещу Република Корея (видео + снимки) 28 май 2018 | 13:03 - Обновена 0 0 0 0 0 3:0 (28:26, 25:21, 25:15).



От петък (01.06.) ще имаме възможност да ги подкрепим на живо в Арена Армеец!

СТЯГАЙТЕ ЗНАМЕНАТА, ПРОЧИСТЕТЕ ГЪРЛАТА И ДА НАПЪЛНИМ ЗАЛАТА!

Билети в мрежата на EVENTIM и тук https://goo.gl/gQPaMW



В първата част руснаците не се справиха с диагонала на Корея Чже Сео, който реализира 9 от 17 свои атаки и заби ас в либерото Александър Соколов.В края на първия гейм корейците стигнаха до геймбол при 25:24, но Константин Бакун успя да изравни. Последва мощна атака на Дмитрий Мусерский през центъра и грешка на Джисок Чжунг.



В средата на втория гейм преимуществото на Русия стана очевидно след два поредни аса на Егор Клюка и Антон Карпухов - 17:13. “Сборная” лесно затвори втория гейм с 25:21.



В третата част волейболистите на Русия засилиха силата на началния удар. Егро Клюка заби ас, а Константин Бакун и на два пъти Дмитрий Мусерский забиха блокади, а Русия поведе с 18:7.



По-рано възпитаниците на Сергей Шляпников победиха Канада с 3:0 и загубиха от Полша с 0:3.

Във втория уикенд на турнира Русия пристига в София, където ще срещне в столичната зала “Арена Армеец” Австралия на 1 юни, Сърбия на 2 юни и България на 3 юни.

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ - РУСИЯ 0:3 (26:28, 21:25, 15:25)

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ: Сео 15, Чжунг 7, Ким Д. 6, Чон 4, Ли 3, Ким К. 2 – Квак-либеро (Чон-либеро, Хван 1, На 1, Мун 1, Сон)

Старши треньор: КИМ ХОХУЛ

РУСИЯ: Игор Кобзар 1, Константин Бакун 11, Егор Клюка 13, Антон Карпухов 9, Дмитрий Мусерский 12, Филипов - Александър Соколов-либеро (Иля Власов 8)

Старши треньор: СЕРГЕЙ ШЛЯПНИКОВ.

