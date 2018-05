Зимни спортове Никита Кучеров иска да остане в Тампа Бей 28 май 2018 | 12:28 0 0 0 0 0 Никита Кучеров няма никакво намерение да напуска настоящия си тим Тампа Бей и не бърза да подписва нов договор, съобщи агентът на нападателя Дан Милщайн. 24-годишният руснак има още година от договора си с Тампа, след което ще стане ограничен свободен агент, но това явно не притеснява нито него, нито Милщайн. "Никита не иска да ходи никъде другаде. В най-лошия случай ще се стигне до арбитраж, но и на него Тампа ще го задържи. И двете страни искат партньорството им да продължи", каза агентът му. “You never want to lose, but it makes you stronger.”



2017-18 Exit Interview | Nikita Kucherov: pic.twitter.com/iT3b76eY00 — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) May 26, 2018 През следващия сезон Кучеров ще получи заплата от 4,76 милиона долара, която обаче може да се удвои при нов контракт. Изминалият сезон бе отличен за Кучеров, който реализира 100 точки, като по този показател остана трети в цялата Национална хокейна лига след Конър МакДейвид от Едмънтън със 108 точки и Клод Жиру от Филаделфия със 102. Тампа достигна до финала в Източната конференция, където загуби с 3:4 победи от Вашингтон Кепиталс. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 86

