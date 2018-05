Тенис Невиждана суматоха с контузии и “щастливи губещи” на “Ролан Гарос” 28 май 2018 | 11:53 0 0 0 0 0 Не само Григор Димитров трябваше в последния момент да разбира, че съперникът му за двубоя от първи кръг на “Ролан Гарос” е променен. Както е известно, Виктор Троицки не излезе на корта срещу българина, а на негово място се включи “щастливия губещ” от Египет Мохамед Сафуат. Той бе седмият “щастлив губещ” в Париж, а малко след това стана ясно, че и Ник Кирьос няма да участва, поради притеснително физическо състояние. Today’s lucky loser list....players 2-4 have departed Paris. But next on list should arrive early to sign in pic.twitter.com/Prztt4JPTQ — Jon Wertheim (@jon_wertheim) May 27, 2018 Така осми човек от списъка с “щастливите губещи” трябваше да заеме неговото място, но проблемът бе, че голяма част от тези играчи бяха напуснали Париж преди началото на турнира и след загубата си в квалификациите. В списъка след Сафуат са Пранеш Гунерсваран (Индия), Марко Трунджелити (Аржентина), Алесандро Джанеси (Италия), които обаче отдавна са отлетели от френската столица. Mohamed Safwat is the 7th lucky loser to make it into the Roland Garros main draw after Viktor Troicki pulls out. Safwat is now the first Egyptian since 1996 to contest a Grand Slam main draw. Plays No. 4 seed Grigor Dimitrov in 20 minutes ON CHATRIER! pic.twitter.com/u89kusctfZ — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) May 27, 2018 Следващите са Хуан Игнасио Лондеро (Аржентина), Денис Новак (Австрия), Гонсало Оливейра (Португалия), Зденек Колар (Чехия), Лий Дукхий (Корея) и Александре Мюлер (Франция), които имаха малко време за реакция. Стигна се до куриоза Трунджетили да се връща “на пожар” в Париж и да се впише за участие в основната схема само половин час преди да трябва да излезе на корта за мача си от 1 кръг срещу Бърнард Томич. A list of all potential Lucky Losers, if nobody else withdraws before the end of qualifying. The 6 highest-ranked losers will be in the LL draw pic.twitter.com/p6sjoKrl2Z — Entry List Updates (@EntryLists) May 24, 2018 От “Ролан Гарос” се отказаха последователно следните играчи: Роджър Федерер, Седрик-Марсел Стебе, Анди Мъри, Жо-Вилфред Цонга, Стив Дарсес, Милош Раонич, Чонг Хьон, Филип Краинович, Андрей Рубльов, Николас Кикер, Лу Йен-схун, Александър Долгополов, Виктор Троицки и Ник Кирьос. От “Ролан Гарос” се отказаха последователно следните играчи: Роджър Федерер, Седрик-Марсел Стебе, Анди Мъри, Жо-Вилфред Цонга, Стив Дарсес, Милош Раонич, Чонг Хьон, Филип Краинович, Андрей Рубльов, Николас Кикер, Лу Йен-схун, Александър Долгополов, Виктор Троицки и Ник Кирьос.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 4239

1