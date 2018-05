НБА Осми пореден финал за Краля! ЛеБрон и компания сложиха край на приказката на Бостън 28 май 2018 | 05:59 - Обновена 0 0 0 0 13



Бостън нямаше нито едно поражение в предишните си 10 домакинства от плейофите този сезон, но липсата на опит в състава на Брад Стивънс се оказа фатална след почивката, когато "келтите" вкараха едва 36 точки. 2018 Eastern Conference Champs. #WhateverItTakes pic.twitter.com/HbK0yUpiC7 — Cleveland Cavaliers (@cavs) 28 май 2018 г. ЛеБрон не седна на пейката нито за минута в своя мач №100 през сезона. Краля вкара 35 точки, направи 9 асистенции и хвана 15 борби, за да поведе "кавалерите" към финала за четвърта поредна година. Самият Джеймс пък участва в серията за титлата неизменно от 2011 година насам. Той два пъти стана шампион с Маями (2012, 2013) и веднъж с Кливланд (2016).



И двата отбора имаха много слаб процент стрелба, но в последните минути гостите успяха да вземат минимален аванс и да притиснат съперника до стената. Бостън имаше няколко шанса да се върне в мача, но серия пропуски от далечна дистанция лишиха тима от възможността да направи обрат. LeBron James has been an absolute machine this season as tonight marked his 100th game played. He now has led the Cavs to the NBA Finals. pic.twitter.com/UURxq1p3A3 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 28 май 2018 г. Джейсън Тейтъм беше водещата фигура в състава на Селтикс. Новобранецът единствен поддържаше интригата в последната четвърт, а дори зверската му забивка през Леброн Джеймс не зарази съотборниците му, които не намериха начин да спрат Краля.



Тейтъм завърши с 24 точки при стрелба 9/17. Ал Хорфорд добави 17 точки, а Маркъс Морис и Джейлън Браун вкараха съответно 14 и 13. Jayson Tatum crammed it on LeBron & gave him a bump after pic.twitter.com/gP7fP5p8c4 — Fanatics View (@fanaticsview) 28 май 2018 г. Кливланд се справи в отсъствието на контузения Кевин Лав, а неговият заместник Джеф Грийн изигра силен мач, като наниза 19 точки и беше специално похвален от ЛеБрон.



КРАСИМИР ГЪЛЪБОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

