Тенис Зверев не загуби време при първата си победа в Париж 27 май 2018 | 19:55 - Обновена 0 0 0 0 0 See you in the second round Sascha!



The No.2 seed makes quick work of Berankis, ousting the Lithuanian 6-1 6-1 6-2 in just 69 minutes. #RG18 pic.twitter.com/vvnmDUQbip — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2018

Зверев наниза 11 аса и вкара 60% от първия си сервис, като спечели 87% от разиграните на него точки, както и 81% от тези след второ подаване. Литовецът бе доста по-неефективен не само от начален удар, но бе напълно безпомощен на ретур, като направи и цели 30 непредизвикани грешки със само девет уинъра. Зверев, от своя страна, се отчете с 29 печеливши удара и двойно по-малко сбъркани топки от съперника си.

Sascha wins 6-1 6-1 6-2 pic.twitter.com/nB9vMFlcYe — Team Zverev (@FansZverev) May 27, 2018 Зверев ще се изправи срещу Душан Лайович или Ижи Весели във втори кръг, като ще бъде фаворит във всеки един свой сблъсък, поне до четвъртфиналите, когато може да срещне някого от ранга на Доминик Тийм или Кей Нишикори. Именно тазгодишният “Ролан Гарос” е най-добрият шанс в кариерата на Зверев досега да прескочи за първи път в кариерата си фазата на 1/16-финалите на “Голям шлем”, след като го е правил само веднъж на “Уимбълдън” миналата година. Потенциални съперници на Александър Зверев на "Ролан Гарос":



2 кръг - Душан Лайович или Ижи Весели

3 кръг - Дамир Джумхур или Раду Албот

4 кръг - Стан Вавринка, Люка Пуй или Карен Хачанов

1/4-финали - Доминик Тийм, Кей Нишикори или Стефанос Циципас

1/2-финали - Новак Джокович, Григор Димитров или Давид Гофен

