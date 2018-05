Тенис Григор пред Sportal.bg: Когато знам, че съм прав и искам да бъда чут, защо трябва да подтискам тези чувства 27 май 2018 | 18:51 - Обновена 0 0 0 0 3



Миналата година част от причините за успехите на Димитров беше изключителния контрол, който демонстрира на корта. Той не показваше емоции след добро или лошо разиграване, а просто гледаше към следващата точка. През последните седмици обаче на няколко пъти бурно изрази емоции на корта след отсъждания на съдиите в негова вреда. Световният номер 5 не смята, че това е нещо негативно.



"Когато знам, че че съм прав за нещо, когато искам да бъда чут, защо трябва да подтискам тези чувства в себе си. Не бих казал, че има негативизъм. Рано трябваше да играя срещу много добри играчи. Понякога трябва да реагираш. Не искам постоянно да контролирам емоциите до такава степен. когато знам, че съм прав за нещо, защо да не го кажа,

това е част от играта", сподели Григор пред Sportal.bg.



"Днешният ден беше така - нямам право да мисля негативно. Това е важно на турнирите от Големия шлем, когато играеш три от пет сета. Ако започнеш за всяка топка да се ядосваш, няма да стане", допълни той. Tennis (@ATPWorldTour): @GrigorDimitrov too strong for Egyptian lucky loser Mohamed Safwat at French Open (@rolandgarros). See https://t.co/eFZ6vIETnf pic.twitter.com/jBpFFBzCLJ — ST Sports Desk (@STsportsdesk) May 27, 2018

"Всяка победа ти дава самочувствие. Последните мачове вината си беше моя - срещу Милош, Нишикори. Всичко беше в моите ръце, имах шансове, просто не успях да стигна до победата. Няма място да мисля негативно. Започвам всяка седмица като едно ново начало", каза още тенисистът.



"Вчера целия ден си мислех как да играя, с каква тактика, срещу Виктор. 20-30 минути преди мача да разбереш, че ще играе срещу някой друг, доста по-различно е, но това е част от играта. Трябваше възможно най-бързо да променя начина си на мислене", коментира Григор днешната победа.



