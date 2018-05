Тенис За първи път в кариерата си Винъс се проваля на старта на първите два "Шлема" 27 май 2018 | 18:29 0 0 0 0 0 Winner, Winner



Qiang Wang avenges her 2017 Roland-Garros loss to Venus Williams, defeating the No.9 seed 6-4 7-5 for the biggest win of her career.#RG18 pic.twitter.com/Qc6ZcRFuH8 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2018

В хода на целия двубой представянето на по-голямата от сестрите Уилямс бе на приливи и отливи. В началото на втория сет бившата водачка в световната ранглиста поведе с 3:0 гейма, но Ван върна много бързо пробива и в 11-ия гейм реализира втори, който бе и решаващ за изхода на мача. Във втория кръг китайката ще играе с Петра Мартич, която надигра с 6:2, 6:3 сънародничката и Яфан Ван. Venus Williams has been eliminated from the #FrenchOpen. She fell in her opening-round match against Wang Qiang, who won 6-4, 7-5. Venus did her best to battle back into it in the second, but she came up just short. pic.twitter.com/JuKAV6MlyU — TENNIS.com (@Tennis) May 27, 2018 Носителката на седем титли от "Големия шлем" Винъс Уилямс отпадна на старта на Откритото първенство на Франция по тенис . 37-годишната американка загуби в първия кръг от китайката Циан Ван с 4:6, 5:7 след 102 минути игра. За първи път в 22-годишната си кариера Винъс отпада в първи кръг на първите два турнира от "Шлема", след като направи това и в Австралия, а иначе миналият сезон бе единствената с два финала на най-големите събития в календара.В хода на целия двубой представянето на по-голямата от сестрите Уилямс бе на приливи и отливи. В началото на втория сет бившата водачка в световната ранглиста поведе с 3:0 гейма, но Ван върна много бързо пробива и в 11-ия гейм реализира втори, който бе и решаващ за изхода на мача. Във втория кръг китайката ще играе с Петра Мартич, която надигра с 6:2, 6:3 сънародничката и Яфан Ван.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 332 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1