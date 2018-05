Шампионска Лига Вратарят Кариус се изказа в Twitter 27 май 2018 | 18:25 - Обновена 0 0 0 0 10



“Досега не можах да мигна… моментите от мача все още продължават да се въртят в главата ми. Безкрайно много се извинявам на съотборниците си, на вас - феновете, и на всички хора от щаба на отбора. Знам, че с тези две греши оплесках всичко и ви разочаровах.



Както вече казах, искаше ми се да мога да върна времето назад, но това не е възможно. Дори е по-тежко, защото усещахме, че можем и да победим Реал, тъй като бяхме в мача за дълго време.

Haven’t really slept until now... the scenes are still running through my head again and again... I'm infinitely sorry to my teammates, for you fans, and for all the staff. I know that I messed it up with the two mistakes and let you all down... pic.twitter.com/w9GixPiQDC — Loris Karius (@LorisKarius) May 27, 2018

Благодаря на невероятните ни привърженици, които пътуваха до Киев и които ме подкрепяха - дори и след двубоя. Нямам това за даденост и за пореден път осъзнах какво голямо семейство сме. Благодаря ви и ще се завърнем по-силни. Раздираният от критики вратар Лорис Кариус намери сили да се обърне към хората след злополучния за него финал в Шампионската лига. Стражът на Ливърпул направи две големи грешки, от които съперникът реализира две попадения и в крайна сметка си гарантира трофея след 3:1. Ето какво написа Кариус в Twitter:“Досега не можах да мигна… моментите от мача все още продължават да се въртят в главата ми. Безкрайно много се извинявам на съотборниците си, на вас - феновете, и на всички хора от щаба на отбора. Знам, че с тези две греши оплесках всичко и ви разочаровах.Както вече казах, искаше ми се да мога да върна времето назад, но това не е възможно. Дори е по-тежко, защото усещахме, че можем и да победим Реал, тъй като бяхме в мача за дълго време.Благодаря на невероятните ни привърженици, които пътуваха до Киев и които ме подкрепяха - дори и след двубоя. Нямам това за даденост и за пореден път осъзнах какво голямо семейство сме. Благодаря ви и ще се завърнем по-силни. final кръг, събота 26 май Шампионска Лига Реал Мадрид 3:1 краен резулат Ливърпул титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv

Съдия: Milorad Mazic 1 4 12 5 6 11 10 8 14 20 7 1 6 4 26 66 14 23 20 5 9 19 Зинедин Зидан Юрген Клоп 4-3-1-2 4-3-3 Титуляри Кейлор Навас 1 1 Лорис Кариус Даниел Карвахал 2 66 Трент Александър-Арнолд Рафаел Варан 5 6 Деян Ловрен Серхио Рамос 4 4 Вирджил ван Дайк Марсело 12 26 Андрю Робъртсън Лука Модрич 10 5 Жоржиньо Вайналдум Каземиро 14 14 Джордан Хендерсън Тони Кроос 8 7 Джеймс Милнър Иско 22 11 Мохамед Салах Карим Бензема 9 9 Роберто Фирмино Кристиано Роналдо 7 19 Садио Мане Резерви Гарет Бейл 11 23 Емре Джан Марко Асенсио 20 20 Адам Лалана Начо Фернандес 6 Карим Бензема излиза 89' Марко Асенсио влиза Гарет Бейл гол 83' Джеймс Милнър излиза Емре Джан влиза 82' Садио Мане жълт картон Гарет Бейл гол 64' Иско излиза 61' Гарет Бейл влиза 55' Садио Мане гол Карим Бензема гол 51' Даниел Карвахал излиза 37' Начо Фернандес влиза 31' Мохамед Салах излиза Адам Лалана влиза 3 Голове 1 9 Ъглови удари 5 21 Центрирания 22 7 Засади 3 6 Точни удари 2 10 Тъчове 10 6 Неточни удари 3 3 Удари от вратата 7 61 Притежание на топката % 39 0 Жълти картони 1 2 Блокирани удари 7 3 Смени 2 1 Контра атаки 0 6 Извършени фалове 18 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Ливърпул 6 3 3 0 23:6 (17) 12 2 Севиля 6 2 3 1 12:12 (0) 9 3 Спартак (Москва) 6 1 3 2 9:13 (-4) 6 4 Марибор 6 0 3 3 3:16 (-13) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Карим Бензема 51' 55' 1:1 Садио Мане 2:1 Гарет Бейл 64' 3:1 Гарет Бейл 83'

