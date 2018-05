Шампионска Лига Клоп се разпя в 6:00 ч.: Реал имаха целия шибан късмет (видео) 27 май 2018 | 17:38 - Обновена 0 0 0 0 12 Привърженик на Ливърпул засне как Юрген Клоп пее с други фенове на Ливърпул часове след загубения финал в Шампионската лига. Англичаните отстъпиха с 1:3 от Реал Мадрид в Киев, а около 6:00 часа сутринта мениджърът попадна на групичка запалянковци, сред които бяха и членове на германската група Die Toten Hosen. Всички те се хванаха и запяха “Видяхме купата, но Мадрид имаха целия шибан късмет. Заклеваме се, че ще продължим да бъдем готини. И ще занесем трофея в Ливърпул”. Jurgen Klopp at 6am this morning. What a man. pic.twitter.com/lrm22OVzRr — Oliver Bond (@Oliver__Bond) May 27, 2018

От записа дори се вижда, че вокалистът на бандата - Кампино, носи сребърен медал - най-вероятно този на Клоп.

final кръг, събота 26 май Шампионска Лига Реал Мадрид 3:1 краен резулат Ливърпул титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv

Съдия: Milorad Mazic 1 4 12 5 6 11 10 8 14 20 7 1 6 4 26 66 14 23 20 5 9 19 Зинедин Зидан Юрген Клоп 4-3-1-2 4-3-3 Титуляри Кейлор Навас 1 1 Лорис Кариус Даниел Карвахал 2 66 Трент Александър-Арнолд Рафаел Варан 5 6 Деян Ловрен Серхио Рамос 4 4 Вирджил ван Дайк Марсело 12 26 Андрю Робъртсън Лука Модрич 10 5 Жоржиньо Вайналдум Каземиро 14 14 Джордан Хендерсън Тони Кроос 8 7 Джеймс Милнър Иско 22 11 Мохамед Салах Карим Бензема 9 9 Роберто Фирмино Кристиано Роналдо 7 19 Садио Мане Резерви Гарет Бейл 11 23 Емре Джан Марко Асенсио 20 20 Адам Лалана Начо Фернандес 6 Карим Бензема излиза 89' Марко Асенсио влиза Гарет Бейл гол 83' Джеймс Милнър излиза Емре Джан влиза 82' Садио Мане жълт картон Гарет Бейл гол 64' Иско излиза 61' Гарет Бейл влиза 55' Садио Мане гол Карим Бензема гол 51' Даниел Карвахал излиза 37' Начо Фернандес влиза 31' Мохамед Салах излиза Адам Лалана влиза 3 Голове 1 9 Ъглови удари 5 21 Центрирания 22 7 Засади 3 6 Точни удари 2 10 Тъчове 10 6 Неточни удари 3 3 Удари от вратата 7 61 Притежание на топката % 39 0 Жълти картони 1 2 Блокирани удари 7 3 Смени 2 1 Контра атаки 0 6 Извършени фалове 18 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Ливърпул 6 3 3 0 23:6 (17) 12 2 Севиля 6 2 3 1 12:12 (0) 9 3 Спартак (Москва) 6 1 3 2 9:13 (-4) 6 4 Марибор 6 0 3 3 3:16 (-13) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Карим Бензема 51' 55' 1:1 Садио Мане 2:1 Гарет Бейл 64' 3:1 Гарет Бейл 83'

