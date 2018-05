Тенис Кирьос реши да не рискува на "Ролан Гарос" 27 май 2018 | 17:33 0 0 0 0 0 Sorry guys, I tried everything I could to be ready for @rolandgarros but I came up short. I’ll be back though. pic.twitter.com/jZ7OQpm28H — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) May 27, 2018

Мястото на Кирьос в основната схема ще бъде заето от индиеца Пражнеш Гюнешваран, който е осмият, който влиза в турнира като "щастлив губещ". В първия кръг Гюнешваран ще срещне австралиеца Бърнард Томич. Jack Sock and Nick Kyrgios clinch their first team in Lyon.



Read More https://t.co/cA59pkmq51 pic.twitter.com/TNVIA0DHCv — ATP World Tour (@ATPWorldTour) May 26, 2018

В събота Кирьос спечели турнира в Лион в надпреварата по двойки заедно с американеца Джак Сок. Австралиецът бе решил да участва единствено при двойките, за да провери в какво физическо състояние се намира. Австралиецът Ник Кирьос се отказа от участие в Откритото първенство на Франция по тенис заради контузия в лакътя. Кирьос написа в социалните мрежи, че е опитал всичко, за да се възстанови напълно, но все още не чувства ръката си достатъчно добре и по тази причина няма да може да играе на "Ролан Гарос".Мястото на Кирьос в основната схема ще бъде заето от индиеца Пражнеш Гюнешваран, който е осмият, който влиза в турнира като "щастлив губещ". В първия кръг Гюнешваран ще срещне австралиеца Бърнард Томич.В събота Кирьос спечели турнира в Лион в надпреварата по двойки заедно с американеца Джак Сок. Австралиецът бе решил да участва единствено при двойките, за да провери в какво физическо състояние се намира.

