Тенис Слоун Стивънс започна с бърза победа на "Ролан Гарос" 27 май 2018 | 17:29 0 0 0 0 0 Шампионката от Откритото първенство на САЩ Слоун Стивънс започна с победа с 6:2, 6:0 над холандката Аранча Рус участието си на "Ролан Гарос". Американката, която е поставена под номер 10 в основната схема, стигна за победата за само 49 минути и вече очаква спокойно втория кръг, където ще срещне победителката от двубоя между Магдалена Фрех (Полша) и Екатерина Александрова (Русия). .@SloaneStephens drops just two games in @rolandgarros opener vs Rus--> https://t.co/FIA8PjvgGu pic.twitter.com/Cy0XkCCV8Y — WTA (@WTA) May 27, 2018 Към втория кръг в Париж продължават още сънародничката на Стивънс Дженифър Брейди, която победи с 6:1, 6:1 французойката Амандин Есе, както и французойката Ализе Корне, която отстрани финалистката през 2012 година Сара Ерани (Италия) след 2:6, 6:2, 6:3. Към втория кръг в Париж продължават още сънародничката на Стивънс Дженифър Брейди, която победи с 6:1, 6:1 французойката Амандин Есе, както и французойката Ализе Корне, която отстрани финалистката през 2012 година Сара Ерани (Италия) след 2:6, 6:2, 6:3.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 244

1