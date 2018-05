Милнър: Това бе тежък край на сезона

"Това бе тежък край на сезона. Нещата не ни се получиха в Киев, но сезонът ни в Шампионската лига бе чудесен и ние победихме някои от най-силните отбори. Съжалявам, че не успяхме да донесем у дома шестата титла", написа Милнър, който завърши турнира с рекордните девет асистенции.

Tough to end the season like that. Things didn’t go for us in Kiev, but we had a great run in the @championsleague beating some top teams on the way. Thank you for all your support at home and in Europe. Sorry we couldn’t bring home number 6 #YNWA pic.twitter.com/8Eqqynsn6P