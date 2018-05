Тенис Американец на пътя на Григор във 2 кръг на “Ролан Гарос” 27 май 2018 | 16:42 - Обновена 0 0 0 0 0 Американецът Джаред Доналдсън ще бъде вторият съперник на Григор Димитров в “Ролан Гарос”, след като спечели оспорвана петсетова битка с чилиеца Николас Джари - 6:3, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4 за 2 часа и 52 минути игра. Това ще бъде първи дуел между двамата на ниво АТР или “Голям шлем”, а представителят на САЩ в кариерата си няма титла от световния тур, като единствено през 2015-а е печелил “Чалънджър” в Хаваи. Nico Jarry sigue sin poder ganar en un Grand Slam. 4 partidos, 4 derrotas. Esta vez, cayó 3-6 6-4 6-3 3-6 4-6 ante Jared Donaldson. El chileno, si ganaba, jugaba ante Grigor Dimitrov en la segunda ronda de #RG18. pic.twitter.com/ZKkbrPdbeL — Mega Deportes (@DeportesMega) May 27, 2018 Срещу Джари Доналдсън наниза 11 аса при едва 47-процентова успеваемост на първия си сервис, като грабна 76% от точките при влязло свое първо подаване и 59% от тези на второ. Доналдсън реализира 33 аса и направи 23 непредизвикани грешки, докато Джари като агресор в двубоя се отчете с 50 печеливши удара, но и 53 сбъркани. Nico Jarry eliminado en primera ronda de #RolandGarros ante Jared Donaldson 3-6 6-4 6-3 3-6 4-6 pic.twitter.com/jWnMOwtxDp — Chile Copa Davis (@ChileCopaDavis) May 27, 2018 Има вероятност Димитров и Доналдсън да се изправят един срещу друг в сряда, а ако преодолее и този си противник, българинът ще защити 90-те точки от 2017 година, когато игра трети кръг и отпадна от Пабло Кареньо-Буста. #RolandGarros | Ronda 1 | En cinco sets, Nico #Jarry no pudo antes Jared #Donaldson por 6/3 4/6 3/6 6/3 6/4. El próximo rival del será Grigor #Dimitrov. pic.twitter.com/krVzQWftLv — Saque y Volea (@SaqueYVoleaOK) May 27, 2018 Доналдсън изобщо не се представя добре този сезон на клей и това всъщност е едва втората му победа на червено - другата бе над Денис Истомин в първи кръг на Доналдсън изобщо не се представя добре този сезон на клей и това всъщност е едва втората му победа на червено - другата бе над Денис Истомин в първи кръг на тенис турнира от сериите АТР250 в Женева. В първи кръг в Монте Карло той отпадна от Адриан Рамос, в Барселона на старта бе спрян от Рожерио Дутра Силва, в Мадрид отстъпи на Роберто Баутиста-Агут, в Рим - на Пабло Кареньо Буста. В Женева единствено той преодоля първото си препятствие, но след това бе поразен от Стан Вавринка.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

