НБА В Голдън Стейт не очакват Андре Игуодала да бъде готов за седмия мач с Хюстън 27 май 2018 | 16:37 0 0 0 0 0 Старши треньорът на Голдън Стейт Уориърс Стийв Кър съобщи, че той и щабът му не очакват крилото Андре Игуодала да бъде на линия за решителния седми мач от финала в Западната конференция на НБА срещу Хюстън. Към момента серията върви при резултат 3:3 победи, а спечелилият двубоя във вторник сутрин ще се класира за финала в лигата. "В момента работим с идеята, че Андре няма да играе", заяви Кър след победата на Уориърс в шестия мач от серията тази нощ. Andre Iguodala held MVP James Harden and Chris Paul to a combined 1-of-41 from the field from Games 1-3 as the primary defender and Twitter acting like he isn't important. pic.twitter.com/ZfX5w7Nvet — Candlestick Will (@CandlestickWill) May 25, 2018 Игуодала, който спечели приза за "Най-полезен играч" във финалите през 2015 година, не е играл от третия мач с Хюстън, когато получи контузия в левия крак след сблъсък с Джеймс Хардън. Докато Игуодала играеше, Голдън Стейт имаше преднина от 2:1 победи в серията, но без него Хюстън спечели два от следващите три двубоя. Бившият играч на Филаделфия и Денвър има средно по 8,7 точки, 4,3 борби и 1,7 асистенции в мачовете с "ракетите", като е натоварен със задачата да пази именно лидера на съперниковия отбор Джеймс Хардън. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 212

1