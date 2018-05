Бойни спортове Ник Диаз опита да удуши приятелката си 27 май 2018 | 16:02 - Обновена 0 0 0 0 0



Диаз побеснял и започнал да бие приятелката си. След това той я хванал за гушата в опит да я удуши. Приятелката на боеца в момента е в болница.



Полицията съобщава, че Диаз се е съпротивлявал при ареста си.



Nick Diaz released from jail after being charged with domestic battery https://t.co/Fq7aV8LXyy pic.twitter.com/rtf1mz2Vb5 — MMAjunkie (@MMAjunkie) May 27, 2018 Американската ММА звезда от UFC - Ник Диаз си навлече сериозни неприятности. Бившият шампион бе арестуван в Лас Вегас по обвинение в домашно насилие. 34-годишният Диаз е задържан в ареста до заседанието на съда. Наложена му е гаранция от 18 000 долара.

