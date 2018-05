Англия Спряган за нов в Ливърпул проговори 27 май 2018 | 15:35 0 0 0 0 0 Спряганият за ново попълнение на Ливърпул Набил Фекир потвърди, че се водят преговори, но отказа да назове имената на клубовете, с които преговаря. Той отговори директно на зададен въпрос, че не е толкова близо до 18-кратните шампиони на Англия, но и не отрече възможността да подсили мърсисайдци. Френската телевизия Canal + пък твърди, че този трансфер е завършен на 99% и се очакваше единствено минаването на финала в Шампионската лига, за да бъде завършен официално. Фекир записа 18 гола и 8 асистенции в 30 срещи в първенството на Франция през тази година. “Не съм близо до “червените”. Има преговори с клубове, но се нуждая от време, за да обмисля нещата”, заяви плеймейкърът на Лион. Nabil Fekir gets substituted. Looks like the fans know it was his last time in a Lyon shirt. pic.twitter.com/pkk5m52WHD — Anfield Express (@AnfieldExpress) May 19, 2018 0 0 0 0 0 Георги Коев Редактор отдел "Спорт" и "Футбол" Прочетена 1886

