Тенис Димитров на прага на 50-ата си победа в “Големия шлем” 27 май 2018 | 15:31 - Обновена 0 0 0 0 0 Световният номер 5 Григор Димитров започна успешно участието си на “Ролан Гарос”, въпреки неприятната промяна в последния момент на съперника му. Виктор Троицки се отказа само час преди мача, заради контузия в гърба, така че на корта излезе египтянинът Мохамед Сафуат, когото Димитров срази с 6:1, 6:4, 7:6(1) за два часа и пет минути. @GrigorDimitrov#RG18 pic.twitter.com/thOmuxgrGA — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2018 Това бе победа номер 49 на “Голям шлем” за Григор Димитров, който във втори кръг в Париж срещу Джаред Доналдсън или Николас Джари ще преследва юбилейния си 50-и успех. Общо в кариерата си в “Шлема” българинът има и 30 поражения. Grigor the Great @GrigorDimitrov kicks off his #RG18 campaign with a 6-1 6-4 7-6(1) win over lucky loser Safwat. pic.twitter.com/EUgOj3kPpN — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2018 Специално на клея в Париж това е едва шестата победа на Григор в 13-ия му мач, но той никога не се е славел с особено успешна връзка с френската столица. На Australian Open, където миналата година игра полуфинал, а тази - 1/4-финал, съотношението е 20 победи и 8 загуби. На “Уимбълдън”, където също има записан полуфинал през 2014-а, той има 15 успеха и 8 поражения, а на US Open е 8-7. Специално на клея в Париж това е едва шестата победа на Григор в 13-ия му мач, но той никога не се е славел с особено успешна връзка с френската столица. На Australian Open, където миналата година игра полуфинал, а тази - 1/4-финал, съотношението е 20 победи и 8 загуби. На “Уимбълдън”, където също има записан полуфинал през 2014-а, той има 15 успеха и 8 поражения, а на US Open е 8-7.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 155

1