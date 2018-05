Тенис Свитолина с трудно начало в Париж 27 май 2018 | 15:09 0 0 0 0 0 Украинката Елина Свитолина се класира за втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис, след като се наложи със 7:5, 6:3 над австралийката Айла Томлянович на старта на турнира. Поставената под номер 4 Свитолина, която през миналата година достигна до четвъртфиналите на "Ролан Гарос", имаше доста трудности в първия сет, в който изоставаше с 1:5 гейма. Malmenée dans le 1er set (1-5), Elina Svitolina parvient finalement à s'imposer en 2 sets 7-5 6-3#RG18 pic.twitter.com/XfQjbNF2Tl — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2018 Постепенно обаче Свитолина намери ритъма в играта си, спаси сетбол при 5:2 гейма и направи запомнящ се обрат, за да спечели откриващата част след 54 минути игра. Във втория сет Свитолина нямаше подобни проблеми и бързо достигна до крайния успех.

Sealed with a kiss.



No.4 seed @ElinaSvitolina improves to 18-5 in Major 1R matches, battling her way past a tough Tomljanovic 7-5 6-3.#RG18 pic.twitter.com/RlusxBggL0 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2018 Към втория кръг продължават и поставената под номер 25 в схемата Анет Контавейт от Естония, която победи американката Мадисън Бренгъл с 6:1, 4:6, 6:2. Чехкинята Барбора Стрицова, номер 26 в схемата, също се класира за втория кръг след успех с 1:6, 6:3, 6:4 над японката Куруми Нара. Постепенно обаче Свитолина намери ритъма в играта си, спаси сетбол при 5:2 гейма и направи запомнящ се обрат, за да спечели откриващата част след 54 минути игра. Във втория сет Свитолина нямаше подобни проблеми и бързо достигна до крайния успех.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 123

1