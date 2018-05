Тенис Григор след победата: Не е приятно да се сменя противникът в последния момент 27 май 2018 | 14:26 - Обновена 0 0 0 0 2

Grigor #Dimitrov opens his #RG18 campaign with a 6-1 6-4 7-6 victory! pic.twitter.com/i77bIGt4WX — hbopinions (@hbopinions) May 27, 2018

“Не беше лесно да се настроя за нов съперник, защото се бях подготвен за друг. Отдвана не съм го виждал, познавах го от мачовете при юношите. Не е приятно да се нагаждаш в последния момент, винаги е трудно в първите мачове от “Шлема”. "I just want to do better."

-@GrigorDimitrov#RG18 pic.twitter.com/yJsp2TFJdp — Tennis Channel (@TennisChannel) May 27, 2018 Но времето беше добро и се надявам да се подобрявам все повече. Не съм свикнал да играя в неделя, освен ако не е финал. Най-важното е да се адаптираш, защото има много променливи фактори - даже променен съперник днес. Атмосферата беше отлична, имаше доста хора на корта и не мога да се оплаквам, защото всичко премина добре за мен. Надявам се да играя още по-силно в следващите мачове”, каза Григор веднага след мача.

.@GrigorDimitrov sees off lucky loser #Safwat 6-1 6-4 7-6(1) to move into the Roland Garros second round. #RG18 pic.twitter.com/A8QTBn0MtE — Live Tennis (@livetennis) May 27, 2018

