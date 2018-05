Бойни спортове Дарън Тил се провали на кантара, но мач с Томпсън ще има 27 май 2018 | 13:44 0 0 0 0 0



Въпреки това, след преговори между страните се стигна до споразумение мач да има. Stephen Thompson agrees to fight Darren Till under several conditions, including the forfeiture of a percentage of Till’s purse and that Till must weigh in again on Sunday and be no heavier than 188 pounds



Тил ще даде 30% от своя хонорар на американеца. Той е принуден отново да се премери в деня на мача и да не тежи повече от 85 кг.

Британската ММА звезда Дарън Тил се провали скандално на кантара преди голямата галавечер на UFC в неговия роден град Ливърпул (Анг). Той беше с килограм и половина над лимита в полусредна категория преди неговия двубой със звездата Стивън Томпсън (САЩ).Въпреки това, след преговори между страните се стигна до споразумение мач да има.Тил ще даде 30% от своя хонорар на американеца. Той е принуден отново да се премери в деня на мача и да не тежи повече от 85 кг.Тил все още няма загуба. Той беше лек фаворит на букмейкърите, но след лошите новини от кантара, Томпсън вече е с по-нисък коефициент.

