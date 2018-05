Бойни спортове Еди Хърн: Започнахме преговори за Джошуа - Поветкин 27 май 2018 | 13:42 0 0 0 1 0 JOSHUA VS POVETKIN, WILDER WILLING TO GO THE UK, GARCIA VS PORTER: https://t.co/hBy9UGotbR via @YouTube — EGO (@BoxingEGO) May 27, 2018



"Поветкин е официален претендент на Световната боксова асоциация, а ние преговаряме с неговите хора в момента - разкри Еди Хърн. - Отлично се разбираме. Те са наясно, че Ей Джей иска да се бие с Уайлдър в следващия си двубой, но Поветкин ще получи своята възможност. Следващият мач на Ей Джей ще бъде през септември. Вероятно всичко ще бъде ясно до две-три седмици."



Промоутърът на Поевткин - Андрей Рябински, има готовност да извади сериозна пачка, за да докара мача в Русия. По същия начин той успя да осигури двубой на своя клиент в неговата родина срещу Владимир Кличко.



"Дадохме добро финансово предложение на Еди Хърн, за да направим мача в Русия - обясни Рябински. - Освен това поставихме нашите условия за мач във Великобритания. Надявам се да стигнем до споразумение до края на месеца. Ако това не се случи, сме готови да отидем на търг."

