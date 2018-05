Лека атлетика Гюлето е като детска играчка в ръцете на Краузър - 22.53 метра 27 май 2018 | 12:32 0 0 0 0 0



.@RCrouserThrows is our Maria Mutola Athleteof the Meet!#DiamondLeague #PreClassic pic.twitter.com/IkrPiOI2ny — Prefontaine Classic (@nikepreclassic) May 26, 2018 Двукратният олимпийски и трикратен световен шампион в тройния скок Крисчън Тейлър (САЩ) за пореден път показа бойкия си дух и стигна до успех в последния си опит. Тейлър записа 17.73 м (-1.3 м/сек) при последното си шесто излизане в сектора и успя да измъкне победата от дългогодишния си съперник Уил Клей (САЩ), който остана втори със 17.46 м (+3.0 м/сек). Бразилският скачач Алмир Дос Сантос зае третото място със 17.35 м (+1.1 м/сек).



So the first event up today was the Men's TJ where showed his class in taking full points. Their #RoadToTheFinal looks like this:@Taylored2jump 15 pts

Alexis Copello 11 pts

Pedro Pichardo 8 pts#EugeneDL #DiamondLeague pic.twitter.com/cg98TyE9kV — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 26, 2018 В скока на височина при мъжете триумфира световният шампион на открито от Лондон 2017 и водач в световната ранглиста за сезона Мутаз Есса Баршим (Катар), който успя да се пригоди по най-добрия начин към ветровитото време и стигна до победата с 2.36 м, с които се справи от трети опит. Планетарният първенец в зала от Бирмингам 2018 Данил Лисенко остана втори с 2.32 м, а със същото постижение третото място зае китаецът Ю Ван.



World champion @mutazbarshim extended his @Diamond_League standings lead with a 2.36m clearance.



The Hayward crowd, he says, played an important role for him at @nikepreclassic #EugeneDL pic.twitter.com/GWav0P5SOs — IAAF (@iaaforg) May 27, 2018 В овчарския скок при жените, който не беше сред диамантените дисциплини, се наложи американската ветеранка Дженифър Сур с рекорд на турнира от 4.85 м. Със същото постижение, но заради повече грешки, втора остана Елиза Маккартни, която подобри рекорда на Нова Зеландия. Световната шампионка в зала от тази зима Санди Морис се класира трета с 4.70 м.



#PoleVault Photo of the Day...

Nothing better than a smile from Jenn!!

