Лека атлетика Лайлс с 19.69 сек на 200 м, Бейкър с 9.78 сек на 100 м 27 май 2018 | 12:00





It was a hotly contested #EugeneDL Women's 100m but @majo10s70 came out on top again. Their #RoadToTheFinal is as follows:@majo10s70 16pts@MurielleAhoure 12pts@FastElaine 12pts#DiamondLeague pic.twitter.com/SCQCwEZ5u3 — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 26, 2018 На 100 м при дамите отново имаше триумф за Кот д'Ивоар. Водачката в световната ранглиста за сезона с 10.85 сек Мари-Жозе Та Лу записа нов диамантен успех, но този път с 10.88 сек (+1.9 м/сек). Световната шампионка на 60 м в зала от тази зима и нейна сънародничка Муриел Ауре зае втората позиция с 10.90 сек, а олимпийската шампионка от Рио де Жанейро 2016 на 100 и 200 м Илейн Томпсън (Ямайка) успя да се пребори за третото място с 10.98 сек.

Изненадващият носител на диамантения трофей на 200 метра от миналия сезон и победител от първия турнир в Доха тази година Ноа Лайлс (САЩ) изравни постижение №1 в света за сезона. На Диамантената лига в Юджийн той спечели надпреварата на половин обиколка с личен рекорд от 19.69 сек (+2.0 м/сек). Американезът остави далеч зад себе си втория Джарийм Ричардс (Тринидад и Тобаго) с 20.05 сек и третия Аарън Браун (Канада) с 20.07 сек.Силни постижения бяха регистрирани на 100 метра при мъжете - дисциплина, която не беше в диамантената програма. Водачът в световната ранглиста за сезона и бронзов медалист на 60 в от планетарния шампионат в Бирмингам тази зима Рони Бейкър (САЩ) спря хронометрите на 9.78 сек, но резултатът беше постигнат при попътен вятър извън рамките на допустимите стойности (+2.4 м/сек). При очакваното с голям интерес завръщане на световния рекорьдор на 60 метра Крисчън Коулман (САЩ) той остана втори с 9.84 сек. Рийс Прескод (Великобритания) завърши трети с 9.88 сек.На 100 м при дамите отново имаше триумф за Кот д'Ивоар. Водачката в световната ранглиста за сезона с 10.85 сек Мари-Жозе Та Лу записа нов диамантен успех, но този път с 10.88 сек (+1.9 м/сек). Световната шампионка на 60 м в зала от тази зима и нейна сънародничка Муриел Ауре зае втората позиция с 10.90 сек, а олимпийската шампионка от Рио де Жанейро 2016 на 100 и 200 м Илейн Томпсън (Ямайка) успя да се пребори за третото място с 10.98 сек.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт"

