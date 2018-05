Лека атлетика Милър-Уибо показа класа за №1 в света за сезона на 400 м 27 май 2018 | 11:38 0 0 0 0 0

49.52! In these conditions @Hey_ItsShaunae has smashed the WL to win the #EugeneDL Women's 400m.#RoadToTheFinal #DiamondLeague pic.twitter.com/A10C9QMNyG — IAAF Diamond League (@Diamond_League) May 26, 2018 Олимпийската шампионка на 400 метра от Рио де Жанейро 2016 Шони Милър-Уибо (Бахама) направи показно бягане на Диамантената лига в Юджийн. Бахамската спринтьорка записа безапелационна победа с най-добър резултат в света за сезона от 49.52 сек, след като демонстрира свежи сили на последната права. Световната шампионка от Лондон 2017 Филис Франсис (САЩ) успя да заеме второто място с 50.81 сек и да изпревари сънародничката си Шакила Уимбли, която завърши трета с 50.84 сек.

Още по темата

0 0 0 0 0 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 317

1