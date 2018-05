Лека атлетика Семеня “гази” върховите постижения 27 май 2018 | 11:17 - Обновена 0 0 0 0 1



“Беше страхотно състезание. Тук съм, за да бягам. Аз съм просто един лекоатлет. Няма какво да направя или кажа по другия въпрос. Продължавам да трупам опит и смятам, че в момента съм доста по-зряла. Особено що се отнася до спорта. Искам да вдъхновявам младите хора и да им покажа, че когато вярваш, всичко е възможно”, сподели след надпреварата Семеня.



.@caster800m cruises, Kigen and @shelbo800 surprise at #EugeneDL - middle and long distance report: https://t.co/rFZJV0ihOy pic.twitter.com/mJLIKaoDUz — IAAF (@iaaforg) May 27, 2018 Най-добри резултати в света за сезона имаше в още няколко от дисциплините в средните и дълги бягания. Кениецът Бенямин Киген спечели бягането на 3000 м стийпълчейз с личен рекорд и върхово постижение в света за сезона от 8:09.07 мин. Хилядни пък решиха битката за второто място. Консеслус Кипруто (Кения) измъкна второто място от американеца Еван Ягър с 8:11.706 мин срещу 8:11.71 мин.



Houlihan, Crouser, Lyles Among Big Winners at @nikepreclassic@dyestat https://t.co/QzGTguBEc2 pic.twitter.com/XVSwKDH70E — RunnerSpace.com (@RunnerSpace_com) May 27, 2018 Постижение №1 в света за сезона имаше и в бягането на 1500 м при жените, където представителката на домакините Шелби Хулихън подобри с 4 секунди личния си рекорд и с 3:59.06 мин вече оглавява планетарната ранглиста за годината. Носителката на два медала от Световното в зала тази зима Лаура Мюир (Великобритания) зае второто място с 3:39.30 мин, а Джени Симпсън (САЩ) се нареди трета с 3:59.51 мин.



Very happy to start the season with a win and WL in a wonderful meeting @nikepreclassic! pic.twitter.com/4CkLenL3gX — Genzebe Dibaba (@GenzebeD) May 26, 2018 На 5000 м при жените голямата звезда на Етиопия Гензебе Дибаба се поздрави с успеха с 14:26.86 мин, което също е сред най-добрите постижения на планетата за сезона.

Двукратната олимпийска шампионка на 800 метра Кастер Семеня (РЮА) продължава с изключително убедителните си изяви на пистата. Напук на опитите да бъде спряна от участие в състезания, южнофариканката записа най-добър резултат в света за сезона на две обиколки, след като спечели безапелационно на Диамантената лига в Юджийн снощи с 1:55.92 минути. Това е най-бързото време, което е постигано някога на американска земя в бягането на 800 м при жените. След силен финален спринт втора финишира представителката на домакините Адже Уилсън с 1:56.86 мин, а третото място зае Франсин Нионсаба (Бурунди) с 1:56.88 мин.“Беше страхотно състезание. Тук съм, за да бягам. Аз съм просто един лекоатлет. Няма какво да направя или кажа по другия въпрос. Продължавам да трупам опит и смятам, че в момента съм доста по-зряла. Особено що се отнася до спорта. Искам да вдъхновявам младите хора и да им покажа, че когато вярваш, всичко е възможно”, сподели след надпреварата Семеня.Най-добри резултати в света за сезона имаше в още няколко от дисциплините в средните и дълги бягания. Кениецът Бенямин Киген спечели бягането на 3000 м стийпълчейз с личен рекорд и върхово постижение в света за сезона от 8:09.07 мин. Хилядни пък решиха битката за второто място. Консеслус Кипруто (Кения) измъкна второто място от американеца Еван Ягър с 8:11.706 мин срещу 8:11.71 мин.Постижение №1 в света за сезона имаше и в бягането на 1500 м при жените, където представителката на домакините Шелби Хулихън подобри с 4 секунди личния си рекорд и с 3:59.06 мин вече оглавява планетарната ранглиста за годината. Носителката на два медала от Световното в зала тази зима Лаура Мюир (Великобритания) зае второто място с 3:39.30 мин, а Джени Симпсън (САЩ) се нареди трета с 3:59.51 мин.На 5000 м при жените голямата звезда на Етиопия Гензебе Дибаба се поздрави с успеха с 14:26.86 мин, което също е сред най-добрите постижения на планетата за сезона.

Още по темата

0 0 0 0 1 РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 519 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1