Тийнейджърът Тайсън правел сутрин по 500 лицеви опори и коремни преси

Втората част от биографията на Майк Тайсън на пазара от 1 юни

Втората част от биографията на Майк Тайсън ще бъде големият хит на летния книжен пазар в България. Изданието със заглавие „Създателят на Майк Тайсън“ отправя един по-различен поглед върху живота на Железния. Основният акцент е върху треньора на Тайсън – Кас Д‘Амато. Взаимодействието между двамата има за резултат един от най-доминиращите шампиони в историята на бокса.

Книгата ще бъде на пазара от 1 юни, а ден по-късно е официалното представяне в парка пред НДК от 12.00 ч. Цената на изданието е 25 лв. с меки корици и 32 лв. с твърди.

Със съдействието на ИК „Жануа’98 представяме на вашето внимание няколко откъса от книгата:

Целият ми живот се промени на 20 юни 1980. Всъщност беше седмица по-късно. В продължение на няколко месеца посещавах Кас, слушах неговите обещания за слава и богатство, но не бях напълно готов. Нямах представа как да стана онова момче, за което той приказваше. Веднъж, когато се прибрах обратно в Трайън, гледахме повторението на първия мач между Шугър Рей Леонард и Роберто Дюран. И двамата мъже бяха агресивни, но в същото време неуловими. Те си скъсваха задниците от бой, от което дъхът ми спираше. Изведнъж всичко просветна. Най-сетне боксът ми стана ясен.

Зрителите пляскаха и изтрещяваха, а моят пенис се надърви. Исках хората да аплодират мен. Цялата ми умствена и телесна енергия се сля в едно. Разбрах, че това, което се случваше с моя живот, щеше да се пренесе на ринга.

„Ще посветя моя живот на това – помислих си. - Ако не се занимавам с него, по-добре да умра.“

Не се очакваше да ме пуснат от Трайън преди октомври, но Кас се разбра с моя социален надзирател Г-жа Коулман. Понеже бях доста голям за четиринадесетгодишен, те решиха, че ще бъде по-добре за мен да започна училище с останалите в класа през септември. Тя обожаваше Кас до смърт. Той беше един от онези бели хора, които знаеха как да приказват с малцинствата. Трябваше да съм седми клас, но ме пуснаха в осми, защото просто бях толкова огромен и дяволски плашещ.

В началото беше трудно да се адаптирам. Идвах от мизерията, от институция за малолетни престъпници и изведнъж се превърнах в хлапе от средната класа в един бял квартал. Все едно да дойдеш от ада и внезапно да се озовеш в рая, като продължаваш да бъдеш дявол. Бях на четиринадесет, а никога в моя живот не бях виждал роза на живо, само по телевизията. Можете ли да повярвате? Смятах, че само богаташите имат рози. Когато за първи път останах в къщата, попитах Камила дали може да получа няколко. Тя отряза от тях и ги аранжира. Дали това не беше прищявка на един беден черен шибаняк? Не знаех, че бих могъл да си купя цвете за два долара. Когато видях розата, си помислих, че съм във Форт Нокс. (строго охранявана база, в която се помещава американското военно командване). Веднага, след като се преместих, откраднах пари от портфейла на Теди Атлас. Наистина. Беше просто един рефлекс.

„Само той е откраднал парите – отиде Теди при Кас и му се оплака. – Нищо не липсваше, преди той да дойде тук.“

„Не, не е той“, отвърна просто Кас.

В някое тъмно ъгълче на моето съзнание вероятно съм планирал да обера и Кас. Но, след като се установих и приех мисията на Кас, успях да избия този порок от мен.

Училището беше доста мъчително. Бях доста по-голям от моите съученици. По онова време тежах 95 килограма. Когато влизах за пръв път в класовете, останалите мислеха, че съм учителят. Чувствах се като лайно. Училището не беше мястото, където исках да бъда. Никога не беше част от моето битие. Желаех единствено да бъда боксьор.

Listen to my podcast as we do a deep dive on my relationship with Cus like you have never heard before! https://t.co/uvkEuYfXz6 pic.twitter.com/U3lKyVHdup