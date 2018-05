Шампионска Лига Барселона поздрави Реал Мадрид за трофея от ШЛ 27 май 2018 | 07:49 - Обновена 0 0 0 0 0

“Поздравления на Реал Мадрид за спечелването на трофея от Шампионската лига 2017/18", гласи лаконичното съобщение на каталунците в Туитър. Congratulations to @realmadrid for winning the 2017/18 Champions League title — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 26, 2018 През отминалия сезон в Испания Барселона рано си осигури трофея, но отпадна в четвъртфиналите, след като допусна драматичен обрат срещу Рома. @@@ С победата в Киев, Реал Мадрид си осигури участие в мача за Суперкупата на Европа. Любопитното е, че за първи път в историята на трофея, той ще бъде оспорен от отбори от един град. Припомняме, че турнира за Лига Европа беше спечелен от Атлетико Мадрид. Мачът е на 15 август в Талин. През миналата година Реал спечели Суперкупата, след като победи с 2:1 Манчестър Юнайтед. Големият съперник на Реал Мадрид в Испания - Барселона, беше един от първите клубове, които поздравиха “белия балет” за спечелването на рекордната 13-а титла от Шампионската лига.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 188

1