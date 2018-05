Шампионска Лига Паника и в Египет заради Салах 27 май 2018 | 02:57 - Обновена 0 0 0 0 1 Оскъдни и противоречиви са информациите за състоянието на египетската звезда на Ливърпул Мохамед Салах в първите часове след финала на Шампионската лига. Get well soon @MoSalah pic.twitter.com/qUiuWwlXU9 — Egypt National Football Team (@Pharaohs) May 26, 2018 25-годишният нападател получи контузия на рамото през първото полувреме на двубоя с Реал Мадрид след стълкновения със Серхио Рамос Той се опита да продължи игра, но беше принудително заменен. Прегледите в болницата показаха, че египтянинът е с извадено рамо. Рентгенът не е показал други счупвания, което би било лоша новина, тъй като ще го извади от строя за дълго. @@@ Пълно възстановяване на извадено рамо се постига след 12-16 седмици. Световното първенство започва след само 18 дни, като в първата си среща Египет играе срещу Уругвай. Каквото и лечение да получи Салах, то той няма да може да тренира пълноценно през следващите поне две седмици. Въпреки всичко той ще пътува за световното първенство, увериха от египетската федерация. Лекарят на националния отбор Мохамед Абу Ел-Ела е бил информиран за резултатите от прегледите, извършени на Салах и е изразил оптимизъм, че ще се възстанови за шампионата на планетата. final кръг, събота 26 май Шампионска Лига Реал Мадрид 3:1 краен резулат Ливърпул титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv

Съдия: Milorad Mazic 1 4 12 5 6 11 10 8 14 20 7 1 6 4 26 66 14 23 20 5 9 19 Зинедин Зидан Юрген Клоп 4-3-1-2 4-3-3 Титуляри Кейлор Навас 1 1 Лорис Кариус Даниел Карвахал 2 66 Трент Александър-Арнолд Рафаел Варан 5 6 Деян Ловрен Серхио Рамос 4 4 Вирджил ван Дайк Марсело 12 26 Андрю Робъртсън Лука Модрич 10 5 Жоржиньо Вайналдум Каземиро 14 14 Джордан Хендерсън Тони Кроос 8 7 Джеймс Милнър Иско 22 11 Мохамед Салах Карим Бензема 9 9 Роберто Фирмино Кристиано Роналдо 7 19 Садио Мане Резерви Гарет Бейл 11 23 Емре Джан Марко Асенсио 20 20 Адам Лалана Начо Фернандес 6 Карим Бензема излиза 89' Марко Асенсио влиза Гарет Бейл гол 83' Джеймс Милнър излиза Емре Джан влиза 82' Садио Мане жълт картон Гарет Бейл гол 64' Иско излиза 61' Гарет Бейл влиза 55' Садио Мане гол Карим Бензема гол 51' Даниел Карвахал излиза 37' Начо Фернандес влиза 31' Мохамед Салах излиза Адам Лалана влиза 3 Голове 1 9 Ъглови удари 5 21 Центрирания 22 7 Засади 3 6 Точни удари 2 10 Тъчове 10 6 Неточни удари 3 3 Удари от вратата 7 61 Притежание на топката % 39 0 Жълти картони 1 2 Блокирани удари 7 3 Смени 2 1 Контра атаки 0 6 Извършени фалове 18 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Ливърпул 6 3 3 0 23:6 (17) 12 2 Севиля 6 2 3 1 12:12 (0) 9 3 Спартак (Москва) 6 1 3 2 9:13 (-4) 6 4 Марибор 6 0 3 3 3:16 (-13) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 1:0 Карим Бензема 51' 55' 1:1 Садио Мане 2:1 Гарет Бейл 64' 3:1 Гарет Бейл 83' Реал Мадрид - Ливерпуль. Обзор матча. Финал Лиги чемпионов 2017/18 от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube. Реал Мадрид - Ливерпуль. Обзор матча. Финал Лиги чемпионов 2017/18 от ФУТБОЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ на Rutube.

