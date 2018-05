Англия Йоканович и Фулъм спечелиха най-скъпия мач в света и влязоха в Премиър лийг 26 май 2018 | 20:59 - Обновена 0 0 0 0 12 2018 @SkyBetChamp Play-Off Winners!!!! pic.twitter.com/U8NJXdb543 — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 26, 2018 Отборът на Фулъм се завърна в Премиър лийг след четиригодишно отсъствие. Лондонският тим се наложи с 1:0 над Астън Вила във финалния плейоф, игран днес на “Уембли”. Възпитаниците на бившия треньор на Левски Славиша Йоканович триумфираха след силно първо полувреме и гол на Том Керни в 23-ата минута. В 70-ата “котиджърс” останаха с човек по-малко, но издържаха и в крайна сметка вдигнаха победоносно ръце. Фулъм спечели смятания за най-скъпия мач в света, тъй като победата в него носи приходи с деветцифрено число в британски лири. От своя страна Йоканович за втори път съумя да изведе тим до Премиър лийг след успех с Уотфорд WE'RE ON OUR WAY! WE'RE ON OUR WAY!



TO THE @premierleague...#FFC #FULFORCE pic.twitter.com/vmt6inWhyb — Fulham Football Club (@FulhamFC) May 26, 2018 Двата тима започна опознавателно и не бързаха с изострянето на играта. В 23-ата минута лондонският тим взе голово предимство при първото наистина добро положение. Райън Сесеньон изведе майсторски Том Керни, пускайки пас между Джон Тери и левия бек. Керни усети точно къде да насочи топката и стреля ниско по диагонала за 1:0. В 32-ата Тери не изчисти добре с глава и предостави възможност за Сесеньон - 18-годишният талант стреля с глава, но в ръцете на вратаря. В 39-ата Джак Грийлиш изпусна чудесен шанс за изравняване. Той стреля над гредата при тупкаща топка от сравнително малък ъгъл. В 42-ата "котиджърс" развиха нова хубава атака, но удар на Александър Митрович беше блокиран. След почивката бившият тим на Стилиян Петров натисна в търсене на гол. Още в 51-ата минута Грийлиш беше изпуснат в малкото наказателно поле, но не насочи добре с глава, притиснат от вратаря. В 60-ата отново най-добрият за Вила - Грийлиш, пое нещата в свои ръце. Той направи изключителен индивидуален рейд, влезе в наказателното поле, но след удара му топката отиде в краката на вратаря. В 69-ата Камара направи чудовищен пробив през центъра, стигна наказателното поле, финтира защитник, но се подхлъзна, а впоследствие беше посрещнат на ръба на позволеното от Йединак. Минута по-късно Одой беше изгонен след нарушение срещу Грийлиш. До края опитите на бирмингамци не бяха достатъчни и Фулъм триумфира. Така лондонският тим става третият нов участник в Премиър лийг след Уулвърхамптън и Кардиф. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ редактор - отдел "Футбол"

