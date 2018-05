Мондиал 2018 Бразилски национал: Казах на жена ми, че два месеца няма да ме вижда 26 май 2018 | 18:59 - Обновена 0 0 0 0 1 Защитникът на бразилския национален отбор Филипе Луиш е щастлив, че успя да влезе в състава на родината си за Световното първенство през 2018 г. Той се страхуваше да не отпадне от групата, защото само преди броени дни се възстанови след фрактурата на крака. "Казах на жена си, че през периода на възстановяване няма да ме види вкъщи в продължение на два месеца, защото трябваше да направя всичко, за да се излекувам навреме. Дори и да не ми се обадят, исках да съм сигурен, че съм направил всичко възможно за това. Чувствам се добре, готов съм да помогна на отбора", заяви футболистът на Neymar & Filipe Luis in training. Glad to see these two back from injury in time for #Worldcup pic.twitter.com/fQcShhRRar — Brazil Foot (@Brazil_TeamNews) May 24, 2018 "Казах на жена си, че през периода на възстановяване няма да ме види вкъщи в продължение на два месеца, защото трябваше да направя всичко, за да се излекувам навреме. Дори и да не ми се обадят, исках да съм сигурен, че съм направил всичко възможно за това. Чувствам се добре, готов съм да помогна на отбора", заяви футболистът на Атлетико Мадрид "А Бола".

