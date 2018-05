Тенис Доминик Тийм с титла преди "Ролан Гарос" 26 май 2018 | 18:47 0 0 0 0 0 Австрийският тенисист Донимик Тийм спечели титлата на тенис турнира на клей в Лион, след като във финала се наложи над представителя на домакините от Франция Жил Симон с 3:6, 7:6(1), 6:1 след почти два часа и 30 минути игра. Magnifique!



The moment Dominic Thiem secured a 10th career title by beating Gilles Simon 3-6 7-6 6-1 in the #OpenParc final pic.twitter.com/AYW4SPh2Wm — Tennis TV (@TennisTV) May 26, 2018 За световния номер осем победата над Симон бе под номер 200 в професионалния тенис, а тя му донесе и втора титла за сезона след триумфа в Буенос Айрес. A first title on the European clay in 2018 for @ThiemDomi



Can he back it up with another at Roland Garros?! pic.twitter.com/92BWAlfgPm — Tennis TV (@TennisTV) May 26, 2018 Критичният момент за Тийм в мача бе във втория сет, когато първо допусна пробив още в първия гейм, а след това, при резултат 2:4 гейма, отрази още две точки за пробив на Симон. С успеха си в Лион поставеният под номер 1 в схемата Тийм спечели 250 точки за световната ранглиста и 89 435 евро.

