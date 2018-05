Тенис Фучович спечели първа титла в кариерата си 26 май 2018 | 18:10 0 0 0 0 0 Probably not how he imagined it ... but a moment Marton Fucsovics will never forget!



The beats Peter Gojowczyk 6-2 6-2 in the @genevaopen final to claim his first ever #ATP World Tour title.



Bravo Marton pic.twitter.com/JrSs4AcTom — Tennis TV (@TennisTV) May 26, 2018 Тароци също има и титла от Женева в първото издание на турнира през 1980 година. С победата във финала 26-годишният Фучович си осигури 250 точки за световната ранглиста и 89 435 евро от общия награден фонд от 501 000 евро. Former juniors #1 Fucsovics beats Gojowczyk 6-2, 6-2 to win in Geneva his first ATP title at 26yo. pic.twitter.com/QQ721CsdDD — José Morgado (@josemorgado) May 26, 2018 Унгарецът Мартон Фучович спечели първа титла от турнирите на АТР, след като победи във финала на турнира на клей в Женева германеца Петер Гойовчик с 6:2, 6:2 за едва 68 минути игра. По този начин Фучович стана и първият унгарец с титла от тура от 1982 година, когато Балаш Тароци триумфира в холандския град Хилверсум.Тароци също има и титла от Женева в първото издание на турнира през 1980 година. С победата във финала 26-годишният Фучович си осигури 250 точки за световната ранглиста и 89 435 евро от общия награден фонд от 501 000 евро.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 227

1