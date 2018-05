Тенис Промяна в съперника на Рафаел Надал в Париж 26 май 2018 | 18:04 - Обновена 0 0 0 1 0 Носителят на 16 титли от “Големия шлем” и световен номер 1 Рафаел Надал ще има различен съперник в първи кръг на предстоящия тенис турнир “Ролан Гарос”. Краля на клея трябваше да се изправи срещу Александър Долгополов, който обаче се отказа от участие в последния момент и съответно на негово място на корта ще излезе “щастливия губещ” Симоне Болели. @rafaelnadal is in Paris to participate in the Roland Garros! Before arriving in Paris, Rafa left the trophy he won in Rome at the Rafa Nadal Museum Experience in #Mallorca #Vamos Rafa #TennisLovers pic.twitter.com/FVk2u4CFT3 — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) May 25, 2018 Това ще е шестият мач помежду им до момента и трети на клей, като Надал е печелили всичките предишни сблъсъци. През 2015-а в Мадрид Рафа печели с 6:2, 6:2, а през 2012-а на “Ролан Гарос”, също в първи кръг, резултатът е 6:2, 6:2, 6:1. Другите срещи са в зала в Базел през 2014-а и в Ротердам през 2009-а, както и на открит твърд корт в Доха през 2010-а. History already made at Roland-Garros (on Despacito): Nadal and Djokovic playing double together on Chatrier ; pic.twitter.com/qEEg8mbOH4 — Carole Bouchard (@carole_bouchard) May 26, 2018 Болели в момента е 130-и в световната ранглиста. Болели в момента е 130-и в световната ранглиста.

