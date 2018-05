Тенис Ларсон с втора титла в кариерата си 26 май 2018 | 16:52 0 0 0 0 0 Johanna Larsson wins the 2018 @NuernbergerCup!



Във втория сет шведката губеше с 1:4, но спечели пет поредни гейма и стигна до успеха. 29-годишната Ларсон, която е 97-а в световната ранглиста в момента, игра на пети финал в кариерата си и спечели втора титла след Бостад (Швеция) през 2015 година. “In the end I had a bit more energy to spare today, and that was the difference.”



Шведката Йохана Ларсон спечели титлата на турнира по тенис за жени в германския град Нюрнберг с награден фонд 250 хиляди долара. На финала Ларсон победи американката Алисън Риске със 7:6(4), 6:4 за 1:46 часа.Във втория сет шведката губеше с 1:4, но спечели пет поредни гейма и стигна до успеха. 29-годишната Ларсон, която е 97-а в световната ранглиста в момента, игра на пети финал в кариерата си и спечели втора титла след Бостад (Швеция) през 2015 година.

