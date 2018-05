Снукър След 8 години той се завръща в световния снукър тур 26 май 2018 | 15:44 0 0 0 1 0 Antrim's Jordan Brown is back on the pro tour after an 8-year absence, beating Jamie Cope 4-1 in the final round of Q School Event 2 #QSchool2018 pic.twitter.com/leGtnxFIXw — World Snooker (@WorldSnooker1) May 25, 2018

China's Zhao Xintong has secured an immediate return to the pro circuit, taking out Dechawat Poomjaeng [4-1] to earn himself a 2-year tour card at Q School Event 2 #QSchool2018 pic.twitter.com/4RTsVzj23T — World Snooker (@WorldSnooker1) May 25, 2018

Крег Стедман е друг играч, който моментално защити професионалния си статут, след като не даде нито един фрейм на Адам Дъфи с най-добра серия от 52. Другата тур карта отиде при китаеца Нин Ли, който изпадна през 2016-а, а сега победи Мичел Ман с 4:2. "It's a different kind of pressure... Your professional status is at stake."@stedz1 is back on the pro tour through #QSchool2018 Event 2, and gives a great interview on how much it means to players coming through pic.twitter.com/d9esxcrwZ8 — World Snooker (@WorldSnooker1) May 25, 2018 Джордан Браун преодоля разочарованието от загубен финал на първото събитие от сериите Q School и заслужи завръщането си в професионалния снукър през втория ивент. Той срази с 4:1 Джейми Коуп с топ брейк от 77 и получи тур карта за следващите два сезона, с което прекрати осемгодишното си “изгнание” от световния тур. 30-годишният северноирландец е редовен тренировъчен партньор на Марк Алън, като за последно бе при професионалистите през 2010-а. Той призна, че работи в бензиностанция от известно време и е имал съмнения дали не трябва да пренебрегне упражненията на снукър масата, като е много щастлив, че усилията му са се отплатили.Ксинтон Жао също спечели нова двугодишна тур карта и се завърна бързо в световния тур, след като изпадна в края на миналия сезон. Той победи Дечават Пуумдженг с 4:1 с най-голям брейк от 80 и може да се опита да надгради над представянето си миналата кампания, където записа само две участия на 1/16-финал в турнирите.Крег Стедман е друг играч, който моментално защити професионалния си статут, след като не даде нито един фрейм на Адам Дъфи с най-добра серия от 52. Другата тур карта отиде при китаеца Нин Ли, който изпадна през 2016-а, а сега победи Мичел Ман с 4:2.

