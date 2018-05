10 акцента на предстоящия “Ролан Гарос”

1. Undecima - Рафаел Надал преследва историческа 11-а титла в Париж, като може да изравни Маргарет Корт (11 титли от Australian Open) по брой купи от едно-единствено събитие от “Големия шлем”. Надал е със 79 победи и 2 загуби в “Ролан Гарос” и 104-2 на мачове във формат три от пет сета на клей. Ако изключим загубите на червено, само Джон Иснър (2011) и Новак Джокович (2013) са стигали до пет сета срещу Краля на клея, преди да загубят впоследствие.

2. Рафа е във форма - Надал има 19 победи и 1 поражение на червено този сезон, като грабна титлите в Монте Карло, Барселона и Рим. За да остане номер 1 в света, той трябва да триумфира отново и в Париж, като преди да отпадне на 1/4-финал в Мадрид бе записал рекордни 50 поредни спечелени сета на клей.

