Европейски футбол Всички обвинения към Платини са снети, той се завръща във футбола 26 май 2018 | 13:08 0 0 0 0 3 Бившият футболен ръководител Мишел Платини заяви, че обвиненията към него от страна на властите в Швейцария във връзка с предполагаеми злоупотреби с пари са снети. Французинът планира да се завърне във футбола, след като няма доказателства срещу него за извършване на неправомерни действия и получаване на нерегламентирани плащания от страна на ФИФА. "След (три) години на разследване стана ясно, че съдът в Швейцария просто потвърди истината, като каза официално, че няма нищо незаконно в моите действия с ФИФА. Тази информация от съдебните власти показва моята невинност. Тези три години бяха болезнени и трудни. Бях ограбен с три години лишаване от право да работя. Ще се върна във футбола. Все още не мога да кажа кога, къде и как, твърде рано е", заяви Платини. Легендарният французин, който заемаше поста президент на УЕФА, беше наказан с лишаване от права за извършване на всякакъв вид дейност във футбола. Санкцията беше свързана с плащане на ФИФА към Платини на стойност 2.02 милиона долара за работа, която французинът е извършил около десет години по-рано. Плащането е станало факт през 2011 година с разрешението на тогавашния президент на световната футболна централа Сеп Блатер. Banned former UEFA President and FIFA vice president Michel Platini says he is planning to return to football after Swiss federal prosecutors confirmed he was not being charged in an investigation into possible financial wrongdoinghttps://t.co/x6kGm3783x — Rob Harris (@RobHarris) May 26, 2018 0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1180 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

