Ивайло Гоцев призна: Подкрепяме Кубрат, мачът с Уайт няма да е в Англия 26 май 2018



Двубоят е елиминационен мач за статута на официален претендент за световната титла на Международната боксова федерация (IBF), като победителят ще получи право да се бори за пояса срещу притежателя му - в момента Антъни Джошуа.



“Целим се директно в тежка категория. Много сме развълнувани, че спечелихме наддаването за такъв страхотен мач между двама от топ 10 на дивизията. Подкрепяме Кубрат Пулев и не искахме боят да се проведе в Англия, а на по-добра за него сцена”, каза Гоцев пред BoxingScene.

За момента няма яснота къде точно ще бъде мачът, но се говори, че има голяма вероятност той да се проведе в Чикаго. Скоро двете страни трябва да подпишат договор за организацията на двубоя, като той трябва да се осъществи не по-късно от 90 дни след полагането на подписите.



