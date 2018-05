България - САЩ 1:2! Гледайте мача ТУК!

Началото на първия гейм на срещата между България и САЩ от Група 2 на Лигата на нациите в китайския град Нингбо започна равностойно до 3:3, след което "лъвовете" дръпнаха с 5:3 след контра през центъра на капитана Виктор Йосифов и грешка на американците. Разликата се запази до техническата пауза, която дойде при 8:6 за България след технично отиграване на Тодор Скримов. Постепенно американците успяха да изравнят при 10:10 след контра блок-аут на Бенджамин Патч и дори поведоха с 11:10 след блокада на Джефри Джендрик. Резултатът стана 14:11 след нов блок на Джендрик и контра на Тейлър Сандър, което накара Пламен Константинов да вземе тайм-аут. Въпреки това, второто техническо прекъсване дойде при 16:13 за САЩ след грешка от сервис на Розалин Пенчев. Играта продължи точка за точка до 20:17 след нова грешка от начален удар, този път на Светослав Гоцев. Последва силна контра през центъра на Джендрик - 21:17 и второ прекъсване за Константинов и "трикольорите". Независимо от това САЩ направиха резултата 22:17 след отлична блокада на Томас Джаешке, след което спокойно взеха и гейма с 25:19 след силна атака на Максуъл Холт.

.@TaylorSander15 hits the floor on second day of men’s #VNL round in Ningbo () leaving Bulgaria on freeze #VNL #Volleyball #BePartOfTheGame pic.twitter.com/CExI3ms14k