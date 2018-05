НБА Кливланд изравни серията с Бостън, ЛеБрон Джеймс с феноменално представяне 26 май 2018 | 09:50 - Обновена 0 0 0 1 13

Гостите водеха с 25:20 след първия период в мача, но Кливланд излезе убедително напред още преди края на втората част. Джеймс мина границата от 40 точки за общо седми път в плейофна среща.

Участникът в Мача на звездите Кевин Лав получи контузия в главата и напусна принудително игра от състава на Кавс, докато Леброн Джеймс има шанс да се класира за финалите в НБА за осма поредна година. .@KingJames goes for 46 PTS, 11 REB, 9 AST, 3 STL, 1 BLK at home to top tonight's #NBAPlayoffs #NBAFantasy leaderboard! pic.twitter.com/jzQ3lh7EUf — NBA Fantasy (@NBAFantasy) May 26, 2018 Тери Розиър беше най-резултатен за гостуващия тим с 28 точки. С точка по-малко се отличи съотборникът му Джейлън Браун. We're going to Game 7. #WhateverItTakes pic.twitter.com/8kxRraimUP — Cleveland Cavaliers (@cavs) May 26, 2018 Седмият двубой от серията на Изток между Бостън и Кливланд е на 28 май. It all comes down to this: Game 7 at the Garden, against the best player in the world, for all the marbles in the East. https://t.co/yXsDP1JWbN — Boston Celtics (@celtics) May 26, 2018 Звездата на Кавалиърс се отличи с 11 борби и 9 завършващи подавания, докарвайки плейофа до решителен седми двубой.Гостите водеха с 25:20 след първия период в мача, но Кливланд излезе убедително напред още преди края на втората част. Джеймс мина границата от 40 точки за общо седми път в плейофна среща.Участникът в Мача на звездите Кевин Лав получи контузия в главата и напусна принудително игра от състава на Кавс, докато Леброн Джеймс има шанс да се класира за финалите в НБА за осма поредна година.Тери Розиър беше най-резултатен за гостуващия тим с 28 точки. С точка по-малко се отличи съотборникът му Джейлън Браун.Седмият двубой от серията на Изток между Бостън и Кливланд е на 28 май. Леброн Джеймс реализира 46 точки за победата на Кливланд със 109:99 у дома над Бостън в шестия мач от финалната серия в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация.

