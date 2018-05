Други спортове Менсур Сульович спечели германския дартс мастърс 26 май 2018 | 02:44 - Обновена 0 0 0 0 0



През целия турнир Сульвич показа отлична игра и помиташе съперник след съперник. На 1/8-финал той победи с 6:2 Робърт Марянович. След това на 1/4-финала срещу него застана световния шампион Роб Крос, който оказа най-сериозна съпротива на австриеца, но също загуби със 7:8. Последва сблъсък със защитаващият титлата си Питър Райт на 1/2-финала, но и “Змийската захапка” не бе на нивото на “Нежния” и бе отнесен с 8:2 лега.



В същото време и Ван ден Берг изигра много силнен турнир, като отстрани световния №1 Майкъл ван Гервен на 1/4-финал с 8:3, а след това се справи в изключително драматичен двубой и със световния №4 Гари Андерсън с 8:7 лега.

MENSUR SULJOVIC IS THE GERMAN DARTS MASTERS CHAMPION #WorldSeries pic.twitter.com/DAzTnhakf5 — PDC Darts (@OfficialPDC) May 25, 2018

На финала обаче изглежда силите на белгиеца свършиха и той се предаде пред по-опитния си съперник. Сульович пое контрола над мача още от самото начало, повеждайки с пробив, а след това методично увеличаваше преднината си, за да затвори срещата с 8:2 в своя полза.



Австриецът се отчете с 5 максимума във финала, докато Ван ден Берг не направи нито един. При чекаутите предимството на Сульович отново бе сериозно с 61,54% точни хвърляния, срещу само 33,33% на белгиеца. Средните стойности на “Нежния” в мача бяха 101,63 точки, а тези на “Създателят на мечти” - 86,66.





БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 779

