И за мен казват, че не разбирам от тактика, смее се Клоп

“Те и за мен говорят, че не разбирам. Ха-ха, смешно е, че двама такива треньори са финал”, заяви наставникът, за когото това е втора такава среща след онази от 2013 г.



“Зизу беше сред петимата най-добри футболисти в света, а сега е на прага на поредна титла в ШЛ. Отборът му е като швейцарски часовник, показва фантастична игра, но футболът предоставя възможности и на такива като нас. Нека да изиграем най-силния си двубой”, пожела си германският специалист.

