Бойни спортове Доналд Тръмп помилва посмъртно Джак Джонсън 25 май 2018 | 17:03 0 0 0 0 1 Президентът на САЩ Доналд Тръмп помилва посмъртно легендарния световен шампион в тежка категория Джак Джонсън (САЩ). Държавният глава организира специална сбирка, на която бяха поканени Дионтей Уайлдър и Ленъкс Люис. На срещата беше и актьорът Силвестър Сталоун, който пръв подшушнал идеята на Тръмп за оправдаването на Джонсън. Today, President Trump issued an Executive Grant of Clemency (Full Pardon) posthumously to John Arthur “Jack” Johnson, the first African American Heavyweight Champion of the World, for a Mann Act conviction that occurred...https://t.co/B5pAHMyx0P pic.twitter.com/iOOScH5DIy — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) May 24, 2018 „Той наистина е велик боец, който е бимал тежък живот. Прекарал е повече от 10 месеца зад решетките заради расова несправедливост“, каза Търмп. Джонсън е афро-американец, който вдига световната титла в тежка категория. В своята кариера има 114 мача, от които е спечелил 80. Той е бил осъден през 1913-а година по обвинение в сводничество, защото се е возил във влак с бяла жена.

