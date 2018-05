Шампионска Лига Къде са днес героите на Ливърпул от 2005 г.? 25 май 2018 | 16:39 - Обновена 0 0 0 0 4



Йежи Дудек, вратар:

Дудек напусна Ливърпул в посока

След като напусна "

Стийв Финън, защитник:

Титулярният десен бек напусна "Анфийлд" след 217 мача и заигра за

След като изчезна от светлината на прожекторите, Финън реши да води спокоен живот и дълго време никой не беше чувал каквото и да било за него. Организаторите на празненствата за 10-ата годишнина от Истанбул дори създадоха хаштаг кампания #findstevefinnan в туитър, за да издирят ирландеца. В крайна сметка той беше намерен в Лондон като шеф на компания за недвижимо имущество, която наскоро напусна.



Сами Хюпия, защитник:

Големият Сами направи добро партньорство с Джейми Карагър в защитата на Ливърпул. Въпреки че получиха три гола във финала, именно бранителите бяха основната движеща сила на мърсисайдците по време на похода им към Истанбул.

Хюпия напусна "Анфийлд" през 2009-а година след 464 мача в клуба и заигра в Байер Леверкузен, където завърши кариерата си и стана треньор. Последваха кратки престои начело на



Джейми Карагър, защитник:

Човекът-отбор, който е втори във вечната ранглиста по мачове за Ливърпул със 737, беше ключова фигура в защитата през 2005-а година и направи редица важни намеси в Истанбул. В края на мача той получи схващане, но стисна зъби и заслужено вдигна купата редом до Стивън Джерард.

През 2006-а година той спечели купата на ФА с Ливърпул и вдигна купата на Лигата през 2012-а. Година по-късно Карагър сложи край на кариерата си, а сега е един от водещите анализатори в страната. Той си партнира изненадващо добре с бившия играч на



Джими Траоре, защитник:

Траоре има 141 мача за "червените", а в един от тях, най-важният, спаси удар на Шевченко от голлинията. А този удар по всяка вероятност щеше да бъде и победен.

Бранителят напусна "Анфийлд" през 2007-а година и заигра в Чарлтън, а след това премина още през

В момента Траоре е асистент на мениджъра Брайън Шметцер в американския клуб, след като дълго време беше в треньорския състав на втория отбор на Сиатъл.

Чаби Алонсо, халф:

Испанският маестро вкара изравнителния гол срещу Милан и беше част от гръбнака на мърсисайдците между 2004-а и 2009-а година. В крайна сметка той напусна в посока Реал Мадрид, с който спечели още един медал от Шампионската лига. Следващият отбор на Алонсо беше Байерн Мюнхен, където спечели три пъти титлата. Алонсо прекрати кариерата си през май 2017-а на 35-годишна възраст.

Съдейки по формата му в изминалия наскоро мач между легендите на Ливърпул и Байерн, Алонсо все още може да играе професионален футбол на високо ниво. Последните информации обаче сочат, че той се е насочил към треньорската професия.



Луис Гарсия, халф:

Герой за феновете, който вкарваше често най-важните голове в най-важните мачове. Гарсия се разписа пет пъти до финала в Истанбул, включително срещу

В момента Гарсия преследва кариера в телевизията, която излъчва мачовете от Ла Лига и Висшата лига в Испания. Той е и основна част от отбора на легендите на Ливърпул.



Стивън Джерард, халф:

Смятан за един от най-добрите играчи в историята на Ливърпул, Джерард беше последният останал в отбора от героите от Истанбул. Тази нощ в Турция и онзи гол с глава, който даде начало на обрата, ще останат завинаги най-помнените моменти, що се отнася до кариерата на Джерард. А тя беше дълга и успешна - 710 мача за родния клуб.

Джерард напусна в посока ЛА Галакси през 2017-а, а след като прекрати кариерата си, той се завърна като треньор на формацията до 17 години в Ливърпул. На 1-и юни ще започне и новото голямо предизвикателство за бившия полузащитник на мърсисайдците, защото той ще оглави шотландския колос Рейнджърс.



Йон-Арне Рийзе, защитник:

Норвежецът играеше на позицията ляв бек, но неговата любов към атаката му осигури място в халфовата линия за финала в Истанбул. Той беше популярна фигура в Ливърпул и феновете обожаваха тупалките му с левия крак, но в крайна сметка той напусна през 2008-а година в посока



Хари Кюъл, халф:

Австралийският национал получи контузия във финала и беше сменен още в 23-та минута. Той напусна "Анфийлд" през 2008-а и заигра в турския



Милан Барош, нападател:

Чехът поведе атаката срещу Милан, а в днешни дни, на 36-годишна възраст, е един от двамата герои от Истанбул, които продължават да гонят топката. В момента той кара четвъртия си престой в родния Баник Острава, който напусна през 2002-а в посока Ливърпул. През кариерата си той носи и екипите на



Дийтмар Хаман, халф (резерва):

Влизането на Диди на полувремето е смятано от мнозина за катализатора на героичния обрат. Дефанзивният халф помогна на Ливърпул да спечели средата на терена, където мърсисайдците бяха тотално надиграни преди почивката. Той напусна "Анфийлд" през 2006-а и заигра за

Владимир Шмицер, халф (резерва):

Финалът в Истанбул беше последният мач на Шмицер в Ливърпул и това се знаеше още преди мърсисайдците дори и да помислят за срещата в Истанбул. А тя беше като извадена от мечтите му. Той се появи в игра като смяна на Кюъл в 23-та минута, вкара втория гол и се разписа при дузпите.

След като договорът му с Ливърпул изтече, Шмицер заигра за



Джибрил Сисе, нападател (резерва):

Френският нападател влезе в игра на мястото на Барош в края и вкара при изпълнението на дузпи. Лордът на Фродшам, както беше известен Сисе след закупуването на къща в малкото градче в Чешър, претърпя няколко тежки контузии и те в крайна сметка доведоха до раздялата му с Ливърпул през 2006-а година. Той беше преотстъпен на Олимпик Марсилия, а след това игра в

