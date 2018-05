Германия Участник в ШЛ ще пътува до Китай за два мача 25 май 2018 | 16:03 - Обновена 0 0 0 0 0



На 5 юли Шалке 05 ще изиграе контролна среща с английския тим Саутхaмптън, а втората проверка е с китайския елитен клуб Хъбей Чайна Форчън на 11 юли.

The #S04 friendlies at a glance



5/07/2018

Kunshan

@SouthamptonFC



11/07/2018

Lángfng

#HebeiChinaFortune pic.twitter.com/rgvSnBFuU8 — FC Schalke 04 (@s04_en) May 25, 2018

В края на април Шалке 04 подписа договор за партньорство с китайския тим. Контрактът е за срок от пет години и от него тимът от Гелзенкирхен, който ще праща треньори в помощ на академията на Хъбей, ще изкара над 10 милиона евро. Шалке 04 ще пътува до Китай за трети път през месец юли, където ще изиграе две контролни срещи, обявиха от ръководството на германския футболен вицешампион. Отборът ще пристигне в Куншан на 2 юли, след което ще замине за Пекин преди да се завърне и дума на 12 юли.На 5 юли Шалке 05 ще изиграе контролна среща с английския тим Саутхaмптън, а втората проверка е с китайския елитен клуб Хъбей Чайна Форчън на 11 юли.

