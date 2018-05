Формула 1 Хамилтън във Ферари? Бърни можеше да го направи, смята Марк Уебър 25 май 2018 | 15:10 - Обновена 0 0 0 0 0



Въпреки слуховете, всички директори в Мерцедес са сигурни, че световният им шампион няма да ги напусне. Марк Уебър е почти убеден в същото, но ако обстоятелствата бяха малко по-различни, това можеше наистина да стане реалност.



"Бърни щеше да осъществи тази сделка. Той искаше тези двама пилоти заедно, но сега не смятам, че това ще стане. Единственото разместване може да бъде причинено от Даниел Рикардо, който не е сигурен в Ред Бул", сподели Уебър.



На пресконференцията за Гран При на Монако тази седмица шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер заяви, че забавянето около Хамилтън се дължи единствено на финансови причини и пред Express Sport Уебър се съгласи с неговото мнение. "В момента те изчистват един голям детайл, в никакъв случай маловажен". Would Lewis Hamilton ever want to join Sebastian Vettel at Ferrari? Check out an entertaining exchange ahead of the Monaco GP!



"I don't know, he hasn't asked me!" - Vettel



"He has a veto, so that wouldn't happen" - Hamilton



