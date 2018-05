Моторни спортове Довициозо разкри какво му помага да повярва, че може да настигне Маркес 25 май 2018 | 13:55 - Обновена 0 0 0 0 0



"Позитивите, които може да вземем от ситуацията, са, че все пак бяхме бързи, особено в сравнение с миналата година. В Испания можехме да вземем 20 точки, във Франция имахме отлична скорост. Това означава, че сме направили доста по-голяма стъпка напред от нашите конкуренти на тези две трасета. Това ми помага да повярвам, че имам шанс да стопя изоставането си. 49 точки са доста, но ако погледнем първите пет кръга от 2018-а, ще видим, че станаха много неща. Единственото нещо, което може да направим, е да се борим за подиум и победа във всяко едно състезание", коментира Довициозо. Ducati's Season:

1 podium/win in 5 races.

Dovizioso last 5 results: 1st,6th,5th, crash, and crash.

Lorenzo last 5 results: Crash, 15th, 11th, crash, and 6th.



