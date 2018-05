Шампионска Лига Изненада: вижте кого Клоп посочи за най-добър стрелец в Ливърпул 25 май 2018 | 13:16 - Обновена 0 0 0 0 3



“Морено е изключителен играч - коментира Клоп. - Мисля, че всеки в тима ще се съгласи, че той може да играе както на позицията на №10, така и като офанзивно крило, и като ляво или дясно крило. Неговият шут е най-точен. За съжаление обаче никой не знае това, защото по време на мачовете не го показва.”



Морено стартира сезона много силно, но през декември се контузи. “Алберто беше на ниво още в предсезонната подготовка, но след травмата си Андрю Робертсън се възползва от шанса и го замести отлично”, добави мениджърът.

Sevilla will be sending Liverpool a bill of €1 million if they beat Real Madrid in the Champions League final on Saturday night.



This is one of the add-ons included in the Alberto Moreno deal four years ago when the defender left for Merseyside. pic.twitter.com/W2qvBuYnsk — Fields Of Anfield Road (@FOARsite) May 23, 2018

Мърсисайдци са в Киев от вчера, а от 18:00 часа днес ще направят официалната си тренировка. Финалът в Шампионската лига чука на вратата, а по всичко изглежда, че мениджърът на Ливърпул Юрген Клоп ще остави на пейката футболист, когото смята за №1 в шутирането към вратата. Според германеца Алберто Морено е най-добрият стрелец от всички в състава, независимо че има само три попадения в 133 мача за отбора.“Морено е изключителен играч - коментира Клоп. - Мисля, че всеки в тима ще се съгласи, че той може да играе както на позицията на №10, така и като офанзивно крило, и като ляво или дясно крило. Неговият шут е най-точен. За съжаление обаче никой не знае това, защото по време на мачовете не го показва.”Морено стартира сезона много силно, но през декември се контузи. “Алберто беше на ниво още в предсезонната подготовка, но след травмата си Андрю Робертсън се възползва от шанса и го замести отлично”, добави мениджърът.Мърсисайдци са в Киев от вчера, а от 18:00 часа днес ще направят официалната си тренировка. final кръг, събота 26 май Шампионска Лига Реал Мадрид 21:45 предстои Ливърпул титуляри състав детайли статистика класиране залози Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Ливърпул 6 3 3 0 23:6 (17) 12 2 Севиля 6 2 3 1 12:12 (0) 9 3 Спартак (Москва) 6 1 3 2 9:13 (-4) 6 4 Марибор 6 0 3 3 3:16 (-13) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст

Още по темата

0 0 0 0 3 РАДОСЛАВ СТОЙКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 6169 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1