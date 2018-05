Авто Мания Kia показа Sportage с хибридна система, нови технологии и освежен дизайн 25 май 2018 | 12:19 0 0 0 0 0 Kia разкри обновената версия на бестселъра Kia Sportage. Новият модел комбинира освежен екстериорен и интериорен дизайн с нови инфоразвлекателни технологии и системи за сигурност. Задвижващите агрегати ще отговарят напълно на бъдещите стандарти за вредните емисии. Иновативната дизелова "мека" хибридна система EcoDynamic+ на 48V е първата, която ще бъде лансирана като част от глобалната стратегия за електрификация на марката. Kia ще бъде първият производител, който ще предложи на клиентите си хибрид, plug-in хибрид, 100% електромобил и "мек" хибрид с 48-волтова система. До 2025 г. Kia ще представи 16 модела с високотехнологично задвижване: пет нови хибрида, пет plug-in хибрида, пет 100% електромобила, а през 2020 – и нов автомобил с горивна клетка. През 2017 г. Kia реализира над 131 000 модела Sportage, което се равнява на една четвърт от общите продажби на марката за Европа. Подобренията при семейството на Sportage включват и модификации при версиите GT-Line. Доставките на новия модел за клиентите на Стария континент ще започнат от третото тримесечие на 2018 г. EcoDynamics+ ще редуцира нивото на вредни емисии CO, като подпомага ускорението с електрическа мощност, осигурена от 48V батерия и стартер-генератор. По този начин емисиите на въглероден диоксид биват намалени с до 4% в тестовия цикъл Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP) и с до 7% според New European Driving Cycle (NEDC). На мястото на 1.7-литровия дизелов мотор CRDi (common-rail direct injection) идва новият високоефективен 1.6-литров двигател на КИА U3 CRDi, най-екологичният дизел, създаван някога от Kia. Новият 1.6-литров мотор генерира 115 или 136 кс – като по-мощната версия може да бъде поръчана с 4х4 система и 7-степенна скоростна кутия с два съединителя. Всички задвижващи агрегати вече отговарят на стандарта за вредни емисии Euro 6d TEMP. Подобренията в екстериора на Sportage включват нови брони, предни и задни светлини с нов дизайн, както и нови джанти в размери 16, 17 и 19 цола. Клиентите на модела могат да поръчат допълнително хромирани рамки и метални протектори. Моделът ще се предлага с пет нови екстериорни цвята. Версиите GT Line са оборудвани с черна полирана радиаторна решетка, черен и сребрист метален протектор, черни хромирани елементи на праговете и капака на багажника. Уникалните за GT Line 19” алуминиеви джанти са с усъвършенстван дизайн, а всички модели вече имат нова рамка около ауспуховите тръби, както и ново оформление на LED-фаровете за мъгла, наподобяващи ледени кубчета. Фино обновеният кокпит включва нов волан и променено арматурно табло и нова двуцветна облицовка в черно и сиво. Модификациите GT-Line се предлагат с нова двуцветна текстилна тапицерия на седалките или с опционалната черна от синтетична кожа с червени шевове. Усъвършенстваният Sportage е оборудван с най-новото поколение високотехнологични асистиращи системи Kia - Smart Cruise Control с функция Stop&Go, Around View Monitor за по-лесно маневрирване при паркиране и Driver Attention Warning (за следене на умората на водача). Европейските клиенти на Kia ще могат да избират между новите инфоразвлекателни системи на марката със 7-инчов тъчскрийн или с 8-инчов дисплей.

